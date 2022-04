Mark Zuckerberg, Kamala Harris e outros 27 americanos estão proibidos de entrar na Rússia

O número de cidadãos americanos proibidos de entrar na Rússia ‘indefinidamente’ subiu. Foram incluídos na lista 29 nomes, entre eles o cofundador da Meta, Mark Zuckerberg, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, o marido dela, Douglas Emhoff, e o presidente do Bank of America, Brian Moynihan. As informações são do Portal Metrópoles.

De acordo com o governo russo, a lista é uma resposta às “ações hostis” das autoridades dos Estados Unidos contra o país. Entre os nomes estão funcionários do governo, empresários, especialistas e jornalistas.

A Rússia já havia proibido outros cidadãos americanos, como o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, e o diretor do FBI, Cristopher Wray, de entrarem no País.

Veja alguns cidadãos americanos proibidos de entrar na Rússia