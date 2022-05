Seis pessoas são baleadas dentro de igreja durante ataque

Um ataque a tiros deixou uma pessoa morta, quatro gravemente feridas e uma com ferimentos leves em uma igreja de Orange Country, a 70 quilômetros de Los Angeles, no último domingo (15). Os fiéis participavam de uma refeição após o culto matinal quando o atirador entrou no local. Todas as vítimas são de origem taiwanesa.

Segundo as autoridades, pessoas que estavam dentro da igreja conseguiram deter o atirador ao amarrarem suas pernas e tirarem pelo menos duas armas dele. "Esse grupo de fiéis mostrou heroísmo e coragem excepcionais. Eles certamente evitaram ferimentos e mortes adicionais", disse o subcomandante do condado de Orange, Jeff Hallock.

Motivação do ataque

Polícia em ação no local do crime. (Foto: Damian Dovarganes / ASSOCIATED PRESS)

A motivação do crime ainda está sendo investigada, porém, segundo as informações do subcomandante, o atirador seria um adulto de origem asiática com cerca de 60 anos. O tiroteio aconteceu logo após um homem branco, de 18 anos, matar dez pessoas e ferir outras três, quase todas afro-americanas, em um supermercado de Buffalo, Nova York, no último sábado (14). A congressitas Katie Porter, que representa o codando de Orange, em Washigton, descreveu o ataque como uma notícia terrível e relembrou o tiroteio em massa em Buffalo. "Notícia terrível e perturbadora, especialmente menos de um dia depois de um tiroteio em massa em Buffalo", destacou ela.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)