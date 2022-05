Câmera de segurança flagra ataque que resultou na morte de 4 pessoas em Altamira; vídeo

Quatro pessoas morreram após serem baleadas por atiradores enquanto consumiam bebidas em uma distribuidora do município de Altamira, sudoeste do Pará, no final da noite de sábado (14). O crime ocorreu por volta das 23h, na rua Magalhães Barata, nas proximidades do bairro São Francisco. A cena foi registrada por uma câmera de segurança. Com informações do site Confirma notícia.

VEJA MAIS

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações