Governador viaja para Altamira após 9 homicídios em uma semana; 4 mortes foram nesta madrugada

O governador do Pará, Helder Barbalho, viajou, na manhã deste domingo (15), para Altamira, no sudoeste paraense, junto com a cúpula de Segurança Pública do Estado, para acompanhar as ações ostensivas e investigativas de segurança do município. A cidade sofre com a onda de violência. Na última semana foram registradas nove vítimas de crimes. No último sábado (14), quatro clientes de uma distribuidora foram assassinados.

“Neste momento estou me deslocando com a cúpula de segurança pública, o secretário Ualame, o delegado Rezende e o coronel Pedro para acompanhar as ações do sistema de segurança pública em Altamira para que possamos esclarecer e prender aqueles que realizaram este lamentável evento, nesta madrugada de sábado para domingo”, disse Helder Barbalho por meio de uma rede social.

Veja o pronunciamento do governador Helder Barbalho: