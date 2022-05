Antes de homicídios em série, Altamira registrava queda na violência

Nos últimos três meses do ano, no período de janeiro a março de 2022, foram registrados uma média de menos de três morte na cidade de Altamira. De acordo com dados divulgados pela, nos últimos três anos, Altamira já esteve entre os municípios do estado que passaram mais de 40 dias sem registrar Crimes Violentos. No ano de 2019, de janeiro a dezembro, quando comparado com o ano de 2020, foi registrada uma queda de 63% nos índice de criminalidade. Em 2021, quando comparado com o mesmo período de 2020, os indicadores de criminalidade também apresentaram redução de 19%, apontando uma estabilidade nos números.

Para o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, o aporte na segurança, não somente nas ações preventivas e ostensivas, mas sobretudo, na atuação investigativa por parte da Polícia Civil e dos setores de perícia e inteligência do Estado, serão de fundamental importância para combater as ações de grupos criminosos, assim como, para a captura e apreensão dos envolvidos nos crimes ocorridos em Altamira.