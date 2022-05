'É hora de agir (contra o lobby de armas nos EUA)', garante o presidente Joe Biden

Por moradia mais digna

Governo do Estado e a UFPA entregarão hoje os kits do “Meu Endereço Certo” para 28 famílias do Benguí, em Belém.



Prepare o balde

Vai faltar água no bairro do Jurunas, em Belém, até as 12h de hoje. Motivo: as obras de substituição das redes da Cosanpa.

Joe Biden (J. Bosco)

"É hora de agir (contra lobby de armas nos EUA).”

Foi o que afirmou, ontem à noite, o presidente norte-americano Joe Biden após o ataque a uma escola fundamental no Estado do Texas. Dezoito crianças e uma professora morreram baleadas nesta terça-feira e Biden pediu mais pressão para que leis federais de controle de armas sejam aprovadas.

CÂMARA

TENSÃO



Após quase dois anos sem atritos públicos, o tempo fechou entre o presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador Zeca Pirão (MDB), e o prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL). E o motivo é o projeto de lei que permite que taxistas trafeguem pelas pistas exclusivas do BRT quando estiverem com passageiros, agilizando as corridas. Aprovada na Câmara, a proposta foi vetada por Edmilson. Na sessão de ontem, Pirão reclamou. “Até ligar para o governador (Helder Barbalho, do MDB) já ligaram, mentindo para o governador e pedindo para ele interferir. Não podemos penalizar os taxistas pelos caprichos do prefeito e seus assessores e nem pela incompetência da Semob (Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém)”, afirmou Pirão. “A partir de hoje, a prefeitura não conte comigo como presidente ou como vereador desta Casa. E não conte com o administrativo mais desta Casa. Se não fosse a Casa para corrigir os projetos da prefeitura nenhum passava”, completou.



COLABORAÇÃO



Edmilson não quis comentar as declarações de Zeca Pirão, mas, em nota à coluna, a Semob garantiu que “as relações entre a Prefeitura de Belém e a Câmara Municipal de Belém permanecem harmoniosas e colaborativas (...) A Prefeitura agradece o apoio quase unânime aos projetos que atendem aos anseios da população apreciados nessa Casa legislativa”.



AUDIÊNCIAS



Sobre o veto ao projeto que libera o tráfego de táxis pelas pistas exclusivas do BRT, a prefeitura informou que espera “o mais amplo debate sobre o tema, e que, por meio da Semob, está à disposição para audiências com a Câmara Municipal de Belém, a categoria de taxistas e todos os atores envolvidos, assim como o BRT Metropolitano”. Mas Zeca Pirão reforça que busca encontrar uma solução que atenda aos taxistas e não cause qualquer problema ao trânsito da cidade.

JORNALISMO

HOMENAGEM



E, hoje, a Câmara Municipal de Belém terá uma sessão especial, às 9h, em homenagem aos 200 anos da imprensa no Pará. A programação tem a parceria da Academia Paraense de Jornalismo (APJ). A sessão especial faz parte da série de eventos programados pela APJ para marcar o bicentenário de circulação de “O Paraense”, o primeiro jornal impresso a circular no Norte do Brasil. O periódico criado em 1822 por Felipe Patroni defendia a Independência do Brasil, o fim da escravidão e as liberdades democráticas.

TRIBUTOS

REFORMA



O deputado federal Joaquim Passarinho (PL-PA) foi eleito presidente da comissão especial responsável pela análise da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê mudanças no sistema tributário nacional. Os trabalhos começarão na próxima semana e a missão é simplificar o sistema tributário brasileiro, tornando mais eficiente a arrecadação tributária, unificando impostos que incidem sobre o consumo, como o ICMS e a Cofins. A reforma visa, segundo o deputado paraense, garantir segurança jurídica para melhorar o ambiente de negócios no País.

TRANSPORTE

LICITAÇÃO



Na noite de hoje será realizada a segunda audiência pública para tratar do transporte público no município de Ananindeua. Pelas contas do vereador Osmar Nascimento (MDB), a expectativa é de que a cidade realize a licitação dos coletivos antes da capital paraense, o que deverá facilitar a integração do sistema metropolitano de transporte de passageiros. Nascimento disse que o município está focado em resolver o problema do transporte público e que isso também, de certa forma, deve apressar Belém a fazer o mesmo, inclusive porque o prazo de 60 dias anunciado pela capital paraense para abrir o edital de licitação terminará no próximo dia 27.

SHOPPING

ACOMPANHAMENTO



O Ministério Público do Estado do Pará vai destacar, nos próximos dias, um promotor de justiça para iniciar um diálogo e acompanhamento dos shopping centers instalados em municípios da Região Metropolitana de Belém para que atuem na prevenção a casos de suicídio dentro dos empreendimentos comerciais. A proposta é que os shopping centers promovam tanto intervenções físicas de segurança quanto campanhas para orientação psicossocial.

Em Poucas Linhas

► Notícia que traz certo alívio para as regiões castigadas pelas fortes chuvas nos últimos dias, no Pará: o volume de chuvas deve diminuir gradativamente, a partir de agora, em todo o Estado. Na Região Metropolitana de Belém, segundo a meteorologia, ainda há previsão de pancadas de chuvas no final da tarde e início da noite até 23 horas, com raios e trovões.



► Será inaugurada no próximo dia 30 a Biblioteca Pública “Dulce Nazaré de Lima Leoncy”, que reúne o acervo da Junta Comercial do Pará (Jucepa). Criado há um século e meio, o órgão já registrou quase um milhão de empresas e todo esse acervo ficará disponível ao público. O novo espaço ficará instalado na sede da Jucepa e também reunirá obras literárias.



► Implantado em 2020 pela Diretoria da Festa de Nazaré, o “Círio Solidário” deste ano continua em fase de arrecadação de doações. A próxima ação do “Círio Solidário” será no dia 4 de junho, nos distritos de Icoaraci e Outeiro, com oferta de serviços gratuitos como a emissão de certidões e da cédula de identidade. Até o momento já foram doadas cerca de oito mil cestas básicas de alimentos para entidades de assistência a famílias de baixa renda, creches, asilos, abrigos e comunidades pertencentes às paróquias da Arquidiocese de Belém, beneficiando mais de 32 mil pessoas.



► A advogada Denise Pinheiro Mendes, à frente do escritório Pinheiro & Mendes Advogados, inaugura a nova sede da empresa no próximo dia 31, com direito a um vernissage com obras do artista paraense Petchó Silveira. Como parte da programação de relançamento dos associados, também será realizado o 1º Seminário PMA de Direito Público, no dia 1º de junho.