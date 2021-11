Lésbica tem joelho quebrado após ser agredida por tentar usar banheiro feminino

Milene Pereira, de 24 anos, teve seu joelho quebrado na última segunda-feira (22) após ser agredida enquanto tentava usar o banheiro feminino de um bar, no município de Tauá, a 337 km de Fortaleza. Além do joelho, a jovem ficou com vários hematomas pelo corpo devido ao espancamento. As informações são do G1.

Segundo a vítima, ela estava com a sua companheira em um restaurante e foi impedida de entrar no banheiro por um homem. "Eu estava na seresta com minha companheira e tentei ir ao banheiro. Quando cheguei para entrar, ele já estava perto da porta e me empurrou. Pegou minha camisa e disse que lá eu não entrava. Eu então decidi sair do lugar, mas ele me perseguiu", disse ela.

Ainda conforme Milena, ela não conseguiu sair do local, pois o homem não parava de agredi-la. "Fiz de tudo para me defender. Se ficasse parada, ele tentaria me matar. Me jogou para cima do carro, senti uma pancada forte e caí no chão e minha companheira tentou me defender, mas não conseguia. Aí tentei me levantar e percebi algo no joelho e cai de novo e veio mais agressão", conta.

A jovem foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e corre o risco de passar por uma cirurgia caso seu osso não volte para o local. Ao se apresentar na delegacia de Tauá para prestar depoimento, o suspeito alegou que o estabelecimento estava escuro e confundiu a vítima com um homem, por isso impediu que ela entrasse no banheiro. Ele negou acusações de LGBTfobia e passou por exame de corpo de delito. O caso segue em investigação na Delegacia Regional da cidade.