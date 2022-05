Vídeo de briga e tumulto em Igarapé-Açu viraliza na web

Um vídeo de uma briga generalzada dentro de um bar no município de Igarapé-Açu, no Pará, chamou atenção na manhã desta domingo (29). Uma pessoa filmou o momento exato em que um casal se desentende, gerando conflitos a todos que estavam no estabelecimento.

Na gravação, é possível ver os moradores jogando cadeiras um nos outros, além de duas mulheres se agredindo e indo ao chão. Assista: