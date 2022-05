Chá revelação com 'briga de bebês' viraliza na web; vídeo

Um casal do Rio de Janeiro chamou atenção no TikTok após compartilhar o vídeo de um chá revelação “diferentão”. Nas imagens, eles preparam uma festa completamente inovadora para descobrir sexo de bebê, com direito até mesmo a uma “briga”. A “rinha de bebês” viralizou na rede social e a gravação já atingiu 6,7 milhões de acessos.

Camila Medeiros e Thiago Rodrigues resolveu surpreender no momento de revelar se estavam esperando “menino ou menina”. Em uma cerimônia para amigos e familiares, eles fizeram uma “rinha de bebês”. A festa aconteceu há três dias, mas somente na última terça-feira (17/05) Camila postou o registro.

“E eu, que decidi fazer um chá revelação bem diferente”, escreveu ela.

No vídeo é possível ver duas pessoas fantasiadas de “bebês gigantes”, que trocam socos e empurrões ao som da música tema do filme “Rocky” e tentam chegar até os futuros papais. Um bebê veste roupa azul, indicando ser um menino, e outro usa rosa, representando a menina. De repente, as crianças começam a dançar e inicia uma música calma sobre maternidade. A personagem rosa cai no chão e o azul corre em direção à família. Assim, eles descobrem que esperam um menino - que se chamará Arthur.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)