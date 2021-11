Chá revelação tem vestido de grávida pegando fogo sem ela perceber

Um momento de alegria quase se tornou uma tragédia para uma grávida, que festejava a descoberta do sexo de seu bebê. Durante o chá revelação, o vestido da mãe pegou fogo sem que ela percebesse. O acidente aconteceu em Goiânia (GO) e foi destaque no portal R7.

O bastão que soltar a fumaça colorida soltou faíscas e atingiu a roupa da mulher. Ana Cláudia descobriu que vai ter um menino, mas não percebeu que seu vestido começou a pegar fogo. Ela começou a pular, ainda com o bastão de fumaça nas mãos, e só depois se viu em apuros.

Familiares que estava no local conseguiram apagar o fogo e, apesar do susto, ninguém ficou ferido e a festa continuou.