Chás revelação com harmonização facial, pum e até briga; veja os mais inusitados

As festas de chá revelação se tornaram cada vez mais criativas. Seja para descobrir o sexo do bebê ou para saber como ficou um procedimento estético, esses eventos chamam atenção e são garantia de diversão. Confira alguns temas que deixaram o tradicional “bolo azul ou rosa” de lado e apostaram em festas surpreendentes e inusitadas, que vão desde brigas até pum colorido.

Chá revelação de harmonização facial

Um vídeo viralizou nas redes sociais após mostrar um chá revelação de harmonização facial. Os funcionários de uma clínica prepararam uma festa para mostrar ao paciente como ficou o resultado do procedimento estético que ele fez no rosto. Confira:

Chá queda de carro

Outro caso inusitado de chá revelação - mas dessa vez para descobrir o sexo de um bebê - mostrou um casal destruindo um carro. Os pais prepararam uma festa e, no momento de saber se seria menino ou menina, jogaram o carro de um guindaste e o veículo soltou a fumaça fazendo a revelação.

Chá Luta Livre

Outro casal viralizou na web após promover uma “briga” para revelar qual seria o sexo do bebê que esperavam. A ideia foi colocar duas pessoas fantasiadas de menino e menina se enfrentando em uma verdadeira luta. O vencedor da “briga” seria o sexo da criança. No fim, eles ficaram sabendo que a mãe esperava uma menina. Veja:

Chá da melancia

Um casal escolheu uma maneira bem diferente para revelar qual seria o sexo do bebê que esperavam: um hipopótamo. Na verdade, eles foram até um zoológico e ofereceram uma melancia ao animal. Dentro da fruta havia um líquido feito com corante que mostrava se era menino ou menina. Quando o hipopótamo mordeu a fruta, o líquido escorreu e a revelação aconteceu. No entanto, a ideia não agradou a todos os internautas e muitos criticaram o casal.

"Não sei o que é o pior: a felicidade do cara ao saber que é um menino ou do pobre animal babando corante atrás", questionou um seguidor. "Eu odeio pessoas", afirmou outra.

Veja o vídeo:

Pum revelação de youtuber

Uma influencer norte-americana compartilhou com os seguidores um vídeo em que aparece nua da cintura para baixo. Mas, o que realmente chamou atenção dos internautas é que ela solta um pum com uma fumaça azul, fazendo a revelação de que seria um menino. A filmagem viralizou rapidamente. Confira:

Chá revelação no Crossfit

Essa foi uma das ideias mais criativas para quem é crossfiteiro. Ao revelar qual seria o sexo do filho que estavam esperando, um casal aproveitou o treino de crossfit e usou a atividade física na festa. Cada um subiu em uma corda para estourar o balão, que estava preso no teto. Veja o momento:

Chá revelação de lasanha

Tradicionalmente, o chá revelação é acompanhado de um bolo. No momento em que cortam o doce, os país podem descobrir o sexo da criança. Porém, algumas empresas estão inovando e resolveram criar uma “lasanha de revelação”. Eles usam um queijo azul ou rosa para dar a cor e acontecer a surpresa. No entanto, para adquirir o salgado e inovar na festa, a pessoa tem que desembolsar US$ 139,99 dólares, cerca de R$ 653,75.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)