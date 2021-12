Motoristas de ônibus vão aos socos após imprudência no trânsito, em Belém

Internautas de OLiberal.com enviaram à redação, na manhã deste domingo (19), imagens de dois motoristas de ônibus de linhas que rodam pelos bairros do Guamá e Canudos aos socos, chutes e pontapés. Segundo pessoas que estavam no coletivo, a briga dos dois já é antiga e eles se desentendem todas as vezes que se cruzam pelas ruas da capital paraense; veja: