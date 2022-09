Corpo de jovem é encontrado em terreno baldio perto de delegacia em Marabá

O corpo de uma jovem, ainda não não identificada, foi encontrado, na manhã de quinta-feira (22), em um terreno baldio atrás de um restaurante localizado em frente à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, sudeste do Pará. As informações são do Correio de Carajás.

Segundo informações do site, a vítima estava nua quando o corpo foi encontrado, mas vestia blusa azul sem mangas, uma calça cor vinho e um tênis cinza no momento do crime. Em seu peito havia uma perfuração, provavelmente de tiro.

O corpo foi encontrado por moradores, que informaram às autoridades. Equipes da Polícia Militar e do Departamento de Homicídios e do Instituto Médico Legal (IML) compareceram ao terreno e fizeram o levantamento do local de crime e a retirada do corpo, por volta das 11h.

A vítima apresentava características de ter entre 15 e 20 anos, possui pele morena, cabelos escuros enrolados e olhos castanhos.