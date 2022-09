Mulher impressiona ao transformar o corpo e eliminar 44 quilos em 16 meses

A norte-americana Natasha Pehrson impressionou seus seguidores do Tik Tok após perder 44 quilos em 16 meses e mostrar o resultado da transformação do corpo de forma saudável.

Consciente do sobrepeso, Natasha, mas nenhuma dessas opções funcionou adequadamente e o resultado foi quilos a mais.

Após todas as alternativas não terem um bom resultado, a influenciadora partiu para uma reeducação alimentar, acompanhada de uma rotina adequada de exercícios. Em 16 meses ela conseguiu eliminar 44 kg do corpo. "Meu hábito nutricional mais importante é tomar muita água. Eu tomo pelo menos um galão de água por dia. Isso me ajuda a ficar hidratada, sentir menos fome e ter mais energia", disse ela ao compartilhar uma dica com os seguidores. Veja a transformação:

Apesar dos elogios, vários internautas passaram a questionar a veracidade do vídeo. "Nem parecem a mesma garota, a segunda parece ser mais baixa", comentou um. "Não é a mesma pessoa", afirmou outro. "Porque algumas pessoas fazem comentários maldosos? Tudo o que você tem que fazer é olhar os outros vídeos", rebateu um em defesa.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)