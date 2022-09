Menino de 3 anos morre afogado em igarapé de Ourém

Um menino de apenas 3 anos morreu afogado em um igarapé do município de Ourém, nordeste paraense, nesta sexta-feira (23). De acordo com informações do site Ourém News, a mãe da criança relatou que precisou sair da água para amamentar um outro filho, quando o incidente ocorreu. Conforme a publicação, o garoto estava brincando com outras crianças na água. A sandália teria saído do pé dele, que correu atrás para pegar, mas acabou sendo arrastada pela força da correnteza.

A mãe do menino teria dado por falta do filho momentos depois. Moradores encontraram o corpo da criança cerca de 20 minutos após o fato, segundo o site Ourém News. O garoto chegou a ser levado pela mãe para o Hospital Municipal Luís Carlos de Souza, no centro da cidade, mas já estava sem vida, de acordo com os médicos plantonistas.

A equipe médica ainda realizou vários procedimentos na tentativa de reanimar a criança, mas sem sucesso. A Polícia Civil esteve no hospital e acionou o Instituto Médico Legal (IML) para fazer a remoção do corpo.