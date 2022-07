Menino morre afogado ao nadar com amigos no rio Parauapebas

Um garoto de apenas 12 anos foi vítima de afogamento em um balneário no Bairro Riacho Doce, em Parauapebas, sudeste do Pará.

Segundo informações de frequentadores do local, ele nadava com outros garotos quando sentiu uma forte câimbra nas pernas e acabou sumindo nas águas do Rio Parauapebas. O menino chegou a pedir socorro aos amigos, mas estes acreditaram se tratar de uma brincadeira. Somente quando perceberam que o afogamento era real correram para buscar ajuda.

Os banhistas então iniciaram as buscas pelo garoto, que foi encontrado um pouco abaixo do local onde havia sido visto pela última vez. Um vídeo circula nas redes sociais com imagens do resgate e tentativa de reanimação feita às margens do Rio, no entanto sem sucesso. O garoto chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Parauapebas, mas já chegou lá sem vida.