Corpo de homem é encontrado amarrado dentro de saco plástico no bairro do Coqueiro, em Belém

O corpo de um homem foi encontrado na tarde de quinta-feira (29) enrolado num saco plástico na avenida Augusto Montenegro, na altura do quilômetro 8, no bairro do Coqueiro, em Belém. A vítima, que não teve o nome revelado, foi achada por volta de 15h em frente à sede de uma empresa de transporte coletivo da capital paraense. O homem estava com os braços e as pernas amarrados numa corda. Não se sabe quem ou quando o corpo foi colocado no local.

Agentes do 24º Batalhão da Polícia Militar (24º BPM) foram acionados às 15h30 para verificar o caso. Ao chegarem no local, avistaram o corpo dentro do saco plástico. De acordo com a PM, funcionários da empresa de ônibus realizavam a limpeza em frente da sede quando encontraram o saco plástico. Os trabalhadores decidiram investigar o que tinha dentro e foi quando acharam o homem morto.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um motorista parando em frente ao local onde o corpo foi encontrado. “Encontraram um cara num saco azul (...) desova do corpo na Augusto Montenegro”, diz o homem que realiza a filmagem.

Equipes da Polícia Científica do Pará (PCP) removeram o corpo às 16h10 ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames cadavéricos serão realizados para identificar a causa da morte.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil (PC) sobre o caso e aguarda retorno.