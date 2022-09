Marceneiro é morto a tiros no Distrito Industrial, em Ananindeua

Jonis Pontes Espírito Santo, conhecido pelo apelido de "Joninho", foi morto com dois tiros nesta quinta-feira (29), na avenida Brasil, no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua. Ele tinha 29 anos e era marceneiro. A vítima foi encontrada em uma área de mata, de acordo com a Polícia Científica do Pará (PCP). Vizinhos escutaram o barulho de quatro disparos de arma de fogo por volta de 12h. A família contou que um homem identificado apenas como Paulo teria convidado Jonis para tomar banho num dos córregos do Rio Maguari. Os parentes de Joninho suspeitam que dois homens possam ter participação no crime, cuja motivação ainda é desconhecida.

A Polícia Militar (PM) esteve no local e isolou a área para a chegada da equipe da Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil (PC) e da PCP. Os militares afirmaram que Jonis não tinha passagens pela polícia.

Moradores disseram que dois homens teriam participado do crime e fugido pelo Rio Maguari. (Filipe Bispo / O Liberal)

Um familiar, que preferiu não se identificar, disse que a morte da vítima teria sido premetida. "Já era um costume ele vir tomar banho aqui. O Paulo chamou ele para dar um mergulho e foi quando o crime aconteceu, por volta de 12h. Estamos acreditando que isso foi uma 'casinha' para o meu filho. O Paulo fugiu e estamos em busca dele. Disseram para nós que viram um barco passando no córrego e atiraram contra ele (Jonis) e dois homens fugiram pelo rio”, disse, enquanto os peritos criminais da PCP realizavam a investigação forense. Paulo ainda não foi localizado pelas autoridades policiais.

Um homem, que também não quis dizer o próprio nome, apontou que não havia nenhuma embarcação após o assassinato. "Eu estava aqui próximo quando escutei quatro tiros. Não vi nenhum barco passando no rio ou pessoas fugindo. Conhecia o Joninho desde pequeno", disse um morador.

Peritos disseram à reportagem que conseguiram identificar que o rapaz foi atingido por um disparo nas costas e outro em um dos braços. O corpo foi removido às 14h35 e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde o calibre da arma utilizada no crime será identificada através de exames necroscópicos.

Jonis tinha três filhos, sendo uma menina e dois meninos, o qual um deles tem cinco meses de idade. Até 16h20, Paulo ainda não tinha sido localizado pela polícia. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o paradeiro de Paulo para as polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.