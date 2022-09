Idoso de 65 anos é preso suspeito de estuprar um adolescente de 13 anos no Pará

Um idoso de 65 anos foi preso suspeito de estuprar um adolescente de 13 anos no município de Rurópolis, sudoeste do Pará. A prisão foi deflagrada pela Polícia Civil, por meio da Operação "Neighbor" (vizinho), no último fim de semana, mas só foi divulgada ontem, quarta-feira (28).

De acordo com denúncia feita ao Conselho Tutelar e à Polícia Civil de Rurópolis, o homem teria estuprado seu vizinho, um adolescente de 13 anos de idade. O crime teria sido cometido dentro da casa do idoso.

O delegado Ariosnaldo Filho, que acompanha o caso, informou que o suspeito nega a prática de estupro de vulnerável e alega que o adolescente nunca frequentou sua casa. Já a vítima, durante a escuta especializada, confirmou que os abusos aconteceram.

Diante deste cenário, a polícia representou pela prisão preventiva que foi decretada pela Justiça. Benedito Silva Costa está à disposição da Justiça de Rurópolis. O caso é investigado.