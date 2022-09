Atacante paraense ex-Remo é acusado de estuprar mulher no Rio de Janeiro

O atacante paraense João Diogo Jennings, que atuou no Remo na temporada 2020, é acusado de ter estuprado uma mulher no estado do Rio de Janeiro. O crime teria ocorrido neste final de semana, após a partida que decretou o acesso do Botafogo-SP, atual time do jogador, sobre o Volta Redonda-RJ. As informações foram divulgadas pelo G1 do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil carioca, o crime teria ocorrido em um hotel no bairro Santo Cristo, na Zona Portuária da capital. Além de João Diogo, outros dois jogadores são acusados de participarem da ação.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima teria conhecido um dos jogadores numa boate na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O casal teria combinado ir para um hotel, no Santo Cristo, onde fizeram sexo consensual. No entanto, por volta das 4h, outros dois jogadores entraram no quarto do casal e forçaram a vítima a ter relações com eles. Com a recusa da mulher, os acusados a agrediram e ofenderam.

Ainda de acordo com a Polícia, funcionários do hotel onde ocorreu o crime prestaram depoimento e a polícia solicitou as imagens de câmeras de segurança do local. O Botafogo-SP ainda não se pronunciou sobre o caso.

João Diogo perde vínculo com agência

Dunkirk Sports cancela contrato com João Diogo (Divulgação/ Instagram)

Devido a repercussão do caso, a Dunkirk Sports, empresa que administra a carreira de João Diogo, rompeu o contrato com o atleta de forma unilateral. O anúncio foi feito nas redes sociais da empresa.

De acordo com a Dunkirk Sports, o grupo disse que é contrário a qualquer tipo de violência, principalmente contra mulheres. A empresa finalizou dizendo que aguardará a investigação do caso.

Paraense foi decisivo no acesso

João Diogo foi uma das principais peças do Botafogo-SP na briga pelo acesso. Com a camisa tricolor, o atacante disputou 24 partidas e marcou cinco gols, sendo um deles o da vitória sobre o Volta Redonda-RJ no último domingo (25), que deu o acesso à equipe paulista.

Passagem no Remo com polêmicas

O atacante chegou ao Remo na reta final da Série C de 2020, ano que o Leão conseguiu o acesso à Série B. No entanto, a passagem pelo Baenão foi marcada por poucas partidas e algumas polêmicas.

Dentro de campo, João Diogo era reserva e atuou em apenas duas partidas com a camisa azulina, sem marcar gols. Fora de campo, o jogador ficou conhecido por participar de uma “pelada de final de ano”, em meio a pandemia de covid-19. Além dele, estiveram no jogo o volante Djalma, o lateral-direito Wellison e o meia Felipe Gedoz. Todos, menos Gedoz, foram dispensados do Leão após o episódio.