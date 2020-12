Após jogo de futebol de 'pelada', Remo confirma dispensa de meia e multa estrela do time

A diretoria do Remo agiu rápido e tomou providências com relação a participação de atletas em jogos não profissionais, conhecidos popularmente como 'peladas'. Vazaram fotos de Gedoz e Djalma nos eventos, como relatou a reportagem. Além disso, também foi indicado a participapação do lateral Wellison e do atacante João Diogo. Destes, três não fazem mais parte do time. Gedoz, principal contratação para a Série C, foi multado.

Leia a nota oficial do clube

"A diretoria do Clube do Remo comunica na manhã desta quinta-feira (24) que o volante Djalma, o lateral Wellison e o atacante João Diogo não fazem mais parte dos planos da equipe principal azulina para o restante da temporada 2020. O clube informa também que o meia Gedoz, após reunião, será multado em parte de seus vencimentos".

