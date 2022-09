Polícia prende homem em situação de rua procurado por estupro de vulnerável

A Polícia Civil cumpriu na manhã da última segunda-feira (26) o mandado de prisão expedido contra o homem identificado como Jailson Feitosa Diniz, de 41 anos. Ele é suspeito de abuso sexual praticado contra uma menina de apenas 10 anos, em fevereiro de 2021.

O caso, à época, gerou grande repercussão nas redes sociais. Jailson foi flagrado adentrando uma construção abandonada na Travessa Manaus, no núcleo Cidade Nova, em companhia da menina. Uma testemunha que passava pelo local de carro desconfiou da movimentação dos dois e começou a gravar com o aparelho celular, chegando até mesmo a registrar parte do rosto do homem. Como estava sozinha, a testemunha não conseguiu deter Jailson, que conseguiu escapar do local. Ele era procurado desde então.

Jailson vive em situação de rua e, no momento da prisão, deu aos policiais o nome de Joelson dos Santos. A informação foi desmentida logo na apresentação do homem na delegacia. Agora, ele está sob custódia no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (Crama), onde permanece à disposição da Justiça.