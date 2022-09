Motorista atropela mulher e criança e foge sem prestar socorro em Marabá

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, e uma criança foram atropeladas na manhã desta quinta-feira, 29, em Folha 13, no distrito de Nova Marabá, em Marabá, sudeste do Estado. Elas seguiam em uma bicicleta quando foram atingidas por um veículo. O morotista fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com informações da Polícia Civil do Pará, o veículo que colidiu com as vítimas era uma caminhonete. As vítimas foram atendidas e encaminhadas a um hospital. O condutor do veículo ainda não foi localizado.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar

Confira a nota da Polícia Civil na íntegra:

A Polícia Civil informa que o caso foi registrado na seccional do município de Marabá. Uma caminhonete atingiu uma mulher e uma criança que estavam em uma bicicleta. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (29), no distrito de Nova Marabá. As vítimas foram atendidas e encaminhadas a um hospital. Diligências estão sendo feitas para localizar o condutor da caminhonete, que fugiu após o ocorrido.