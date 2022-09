Acidente no Telégrafo: família aponta que homem de 52 anos foi atropelado por soldado do Exército

Familiares de José Roberto Nunes dos Santos, de 52 anos, que morreu num acidente de trânsito no último sábado (24) no bairro do Telégrafo, em Belém, alegam que ele teria sido atropelado por Luis Diogo da Silva Rodrigues, que sobreviveu à colisão e é soldado do Exército. A prima da esposa de José conversou com a redação integrada de O Liberal na tarde de quarta-feira (28) e deu mais detalhes sobre o caso que aconteceu na Passagem das Flores com a Avenida Pedro Álvares Cabral. Ainda no sábado (24), os parentes registraram o caso na Seccional da Sacramenta alegando que Roberto foi atingido por uma motocicleta Honda, de cor vermelha.

Anteriormente, a Polícia Científica do Pará (PCP) informou que as equipe foram acionadas às 6h59 sobre o caso de “uma motocicleta ao desviar de um buraco sofreu uma colisão, onde o carona não resistiu e foi a óbito no local”. O garupa, o qual a PCP se refere, supostamente seria Roberto. A família então decidiu se comunicar, por meio de uma nota de esclarecimento, revelando que a vítima teria sido “atropelada” por Luis Diogo.

Roberto estaria caminhando quando aconteceu o acidente

Diene Santos é prima da companheira de José Roberto e contou que ele estaria caminhando quando o acidente foi registrado. “Ele era o pedestre. Saiu de casa para caminhar, como fazia todas as manhãs e foi atropelado pelo Diogo, que vinha em alta velocidade. Ele morava próximo (de onde a colisão aconteceu) e trocou o trajeto algumas semanas antes do ocorrido. Ele ia para a Praça Brasil. Antes ele caminhava na praça do Jaú, onde já era conhecido pelos frequentadores. Os vizinhos viram o Roberto sair, e deram bom dia. Disseram que ele estava sozinho, caminhando, rumo à Pedro Álvares Cabral”, disse a mulher.

Segundo ela, Roberto era dono de uma loja de autopeças, chamada de “Beto Car”. A vítima tinha quatro filhos. Diene e o restante da família querem justiça. “Não estamos desejando o mal a esse rapaz (Luis), só queremos justiça. O Roberto era um homem de bom coração, trabalhador e alegre. A família está sofrendo muito, principalmente a esposa e os filhos”, alegou.

Diane ainda falou que solicitou na terça-feira (27) um pedido para o Centro Integrado de Operações (Ciop) de que imagens de câmeras de vigilância perto do local do acidente fossem disponibilizadas.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil (PC) sobre o caso e aguarda retorno.

Luis sofreu sofreu alguns ferimentos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). A reportagem tenta contato com HMUE para saber o estado de saúde do soldado do Exército.