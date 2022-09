Sobrevivente de acidente no Telégrafo é soldado do Exército; motociclista morreu

O acidente de motocicleta que deixou uma pessoa morta na manhã deste sábado (24), no bairro do Telégrafo, em Belém, também deixou ferido o garupa, identificado como Luis Diogo da Silva Rodrigues. O acidente aconteceu na Avenida Pedro Álvares Cabral. O sobrevivente é soldado do Exército. Luis Diogo sofreu alguns ferimentos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Metropolitano, onde segue em estado estável.

Os dois seguiam de motocicleta quando o piloto perdeu o controle. Em nota, a Polícia Militar disse que foi acionada para verificar a ocorrência, e informou que o piloto da motocicleta sofreu várias lesões e morreu no mesmo local.

A PM diz ainda que permaneceu no local até a chegada de equipes da Polícia Científica do Pará (PCP) e posterior remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML).

Moradores do entorno disseram que a colisão foi causada por um buraco na avenida Pedro Álvares Cabral, na altura na Passagem das Flores. Eles comentan ainda que a situação de acidentes vem se tornando comum por conta disso e lamentaram a morte do rapaz.