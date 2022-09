Ananindeua: Acidente grave na BR-316 deixa dois mortos e oito feridos

Duas pessoas morreram e oito ficaram feridas em um grave acidente de trânsito, registrado por volta das 23h desta sexta-feira (23), em frente a um hospital particular localizado no Km 5 da rodovia BR-316, bairro da Guanabara, em Ananindeua, no sentido Belém.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Científica do Pará (PCP) e pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), um carro que seria de aplicativo supostamente estava em alta velocidade, e o motorista não identificado perdeu o controle, atingindo oito pessoas que estavam em uma parada de ônibus.

VEJA MAIS

A PCP confirmou que duas vítimas morreram no local. Seis sobreviventes foram socorridos para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua. O condutor do veículo causador do acidente e a passageira que estava com ele também tiveram escoriações pelo corpo e receberam atendimento médico no local.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o carro desgovernado só parou depois de invadir o canteiro de obras do BRT. As vítimas que estavam na parada de ônibus seriam funcionárias de um shopping localizado nas proximidades de onde ocorreu o acidente e estariam retornando para casa.