Caminhoneiro fica ferido em briga de trânsito na BR-316

​Um caminhoneiro não identificado ficou ferido no final da tarde desta sexta-feira (23) ao ser agredido pelo condutor de um carro de passeio, no quilômetro 08 da BR-316, sentido Ananindeua-Belém. A vítima foi atingida com um soco no rosto e ficou bastante ensanguentada. Testemunhas relataram que o motorista do automóvel menor, da marca Renault, modelo Sandero, de cor vermelha, tentou trocar bruscamente de faixa e acabou sendo atingido por trás pelo caminhoneiro.

VEJA MAIS

Também segundo as testemunhas, inicialmente, os condutores estavam negociando tranquilamente o conserto dos danos materiais causados tanto para o caminhão quanto para o carro vermelho. Porém, os ânimos se exaltaram, momento em que o caminhoneiro foi atingido com um soco no rosto.

Vídeos enviados à reportagem de OLIBERAL.COM mostram o homem sujo de sangue. As esposas dos motoristas intervieram, na tentativa de desapartar a briga. Por causa da confusão, o trânsito ficou complicado na BR-316 e a Polícia Militar precisou ser acionada para resolver a situação.