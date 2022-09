Acidente fatal em Ananindeua: motociclista morre na avenida Hélio Gueiros

Um motociclista, ainda não identificado, morreu num acidente de trânsito, no início da manhã deste sábado (24), em Ananindeua. O caso ocorreu na avenida Governador Hélio Gueiros (estrada do 40 Horas), perto do Sesc Ananindeua, bairro do Coqueiro. Policiais militares foram ao local para garantir a segurança do corpo até a chegada da Polícia Científica do Pará e da Polícia Civil, que vai conduzir as investigações e entender como o acidente ocorreu.

Matéria em atualização.

