Motociclista morre ao desviar de buraco no bairro do Telégrafo neste sábado (24)

Um motociclista morreu, na manhã deste sábado (24), no bairro do Telégrafo, em Belém. Ele foi desviar de um buraco, na avenida Pedro Álvares Cabral, e acabou sendo atingido por outro veículo, morrendo na hora. Moradores da área comentam que a situação de acidentes vem se tornando comum por conta disso e lamentaram a morte do rapaz. Algumas pessoas que moram na passagem das Flores, perto de onde o caso ocorreu, ajudaram a resgatar a moto do homem para que os policiais pudessem fazer a perícia e remoção do corpo.

Matéria em atualização