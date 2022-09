Acidente fatal: motociclista morre na avenida João Paulo II; homem fica ferido

Uma motociclista, ainda não identificada, morreu na manhã deste sábado (24), na avenida João Paulo II. O acidente fatal ocorreu na área expandida da avenida, quase no limite entre iois bairros do Marco e da Guanabara. No local, conhecidos da vítima lamentavam o acidente. Com ela, havia um homem, que ficou ferido e foi socorrido. Não se sabe quem estava conduzindo a moto. Policiais militares foram acionados para ajudar na segurança da área.

Matéria em atualização.

