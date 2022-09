Colisão entre dois veículos acaba com capotamento na av. José Malcher, no bairro de Fátima

Um acidente causou o capotamento de um veículo na madrugada deste sábado (24), no cruzamento entre a travessa 9 de Janeiro e a avenida José Malcher, no bairrdo de Fátima, em Belém. Um carro do modelo Onix vermelho passava pelo cruzamento quando outro veículo avançou o sinal fechado e o atingiu em cheio.

O acidente ocorreu por volta das 2h30 da madrugada. Uma testemunha contou à reportagem de O Liberal que no veículo que capotou havia duas pessoas: uma mulher com idade entre 25 e 30 anos, e um homem com idade entre 33 e 38. Os dois supostamente voltavam de uma festa, pois estavam com pulseiras de papel colorido no braço.

VEJA MAIS

Ainda segundo a testemunha, os dois diziam que o sinal estava verde quando atravessavam o cruzamento, e o outro carro foi que avançou. O veículo que supostamente causou o acidente era dirigido por um idoso. O carro de cor prata teve sua frente quase totalmente destruída com a colisão.

As três pessoas envolvidas no acidente tiveram ferimentos leves. Nas imagens enviadas à reportagem é possível ver ainda a o idoso prestando socorro após o acidente. A polícia foi acionada para conduzir o caso no local.