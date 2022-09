Acidente fatal em Anapu: motociclista morre após colidir com carro próximo à Transamazônica

Um acidente com vítima fatal foi registrado, na tarde de domingo (25), em Anapu, sudoeste do Pará. Um motociclista morreu após colidir contra um carro, do tipo picape, na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades da Rodovia BR-230, a Transamazônica. Testemunhas relataram ao portal Confirma Notícia que o condutor da motocicleta morreu ainda no local depois de bater a cabeça no para-brisas.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram como ficou o carro após a batida. A moto ficou destruída.

Matéria em atualização.