Ciclista morre atropelado na rodovia Mário Covas

O ciclista Antônio Nascimento Ribeiro, 64 anos, morreu ao ser atingido por um carro de aplicativo na rodovia Mário Covas, no bairro do Coqueiro, em Belém. O acidente ocorreu por volta das 20h, num trecho estreito e que não possui ciclofaixa. A reportagem conversou com o condutor do veículo envolvido na fatalidade. Ele permaneceu no local para acompanhar o trabalho de perícia e remoção do cadáver.

O motorista, que não quis se identificar, contou que estava iniciando a noite de trabalho, quando ocorreu o acidente. O homem relembrou que seguia na Mário Covas, sentido Belém-Ananindeua. Segundo ele, o ciclista seguia no sentido contrário em cima do canteiro central. O motorista afirmou que tudo foi muito rápido, mas ele acredita que a vítima tenha se desequilibrado ao tentar desviar de um poste e caiu na pista, momento em que foi atingido pelo veículo.

Com o susto, o condutor alega que não foi possível frear a tempo de evitar a batida. Por conta disso, acabou passando por cima do ciclista. “Ele surgiu no canteiro, atrás do poste. Não deu tempo de ver nada. Só deu para ver um vulto dele caindo. Eu olhei pelo retrovisor. Vi que era uma pessoa e vi uma bicicleta no chão. Foi quando eu parei e vim ver o que tinha acontecido. Eu acho que ele foi desviar do poste e acabou caindo na minha frente. Infelizmente não teve como tirar o carro, porque eu já estava em cima”, relatou o motorista.

Equipes do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) foram comunicadas sobre o acidente e estiveram no local, onde somente puderam constatar a morte e acionar a Polícia Científica do Pará (PCP) para analisar e remover o cadáver ao Instituto Médico Legal (IML). Os agentes orientaram o motorista de aplicativo a permanecer no local e, em seguida, comparecer à Seccional da Cidade Nova para registrar um Boletim de Ocorrência (BO) e prestar depoimento.