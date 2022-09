Aurora do Pará: Dnit inicia estudo para implantação de redutores de velocidade na BR-010, diz PRF

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) inicia, nesta quinta-feira (29), os estudos para implantação de redutores de velocidade na BR-010. A informação é da Polícia Rodoviária Federal. Às 16:45 de quarta (28), um adolescente de 13 anos morreu após ser atropelado no km 376 da via, no município de Aurora do Pará, nordeste do Estado.

Segundo informações da PRF, o jovem era morador do vilarejo Vila Fátima, em Aurora, e pedalava uma bicicleta na rodovia próximo ao vilarejo, quando foi colidido por um táxi, que vinha do município de Paragominas. O adolescente não resistiu ao impacto e evoluiu à óbito ainda no local do acidente. O motorista do veículo foi conduzido por agentes da Polícia Civil até a delegacia de Mãe do Rio para preservação de sua integridade física, pois a população queria espancá-lo.

Moradores da comunidade interditaram os dois sentidos da rodovia em protesto contra o atropelamento do adolescente e por segurança na via, incendiando pneus e pedaços de madeira. O trânsito só foi liberado às 21h, após participação da prefeita Vanessa Gusmão nas negociações e com o compromisso do Dnit de implantar os redutores de velocidade. O congestionamento chegou a alcançar uma extensão de mais de 5 km.

Desde o início da manhã, protestos foram registrados na rodovia. Às 5h40, cerca de 100 manifestantes bloquearam os dois sentidos da via para cobrar a construção de lombadas no local, como resultado justamente de vários acidentes na região, causados pela velocidade dos veículos que trafegam na via e pela falta de estrutura das estradas. Quase cinco horas depois, por volta de 10h, o trânsito foi totalmente liberado. Uma longa fila de veículos, sobretudo veículos de carga, se formou dos dois lados da rodovia, que chegou a 8 km de extensão.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota do Dnit questionando qual o prazo para construção das lombadas no trecho da BR-010 em Aurorá do Pará e mais informações sobre o estudo para implantação de redutores de velocidade, e aguarda retorno.