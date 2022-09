Trânsito: comunidade interdita rodovia BR-010 para pedir lombada em Aurora do Pará

Moradores da Vila do 75, município de Aurora do Pará, nordeste do estado, interditaram a rodovia BR-010 para cobrar uma lombada na pista. A manifestação bloqueou completamente a via, próximo ao quilômetro 346, desde as 5h40 desta quarta-feira (28).

O ato é resultado de vários acidentes registrados na região pela velocidade dos veículos e nenhuma estrutura para pedestres. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para negociar a liberação da via. A manifestação tem entulhos e pneus em chamas.

Já há uma longa fila de veículos, sobretudo veículos de carga, dos dois lados da rodovia BR-010. A PRF não fez uma estimativa de tamanho do congestionamento.