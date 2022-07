Laticínios clandestinos são interditados em Capitão Poço e Aurora do Pará 

O Grupo Agropecuário Tático Técnico e Operacional da Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará) interditou dois laticínios no nordeste do estado, nesta quarta-feira (6). A ação ocorreu após denúncia à Ouvidoria da Agência. Os empreendimentos, em Capitão Poço e Aurora do Pará, funcionavam de modo clandestino, sem registro da Adepará e sem cumprir as medidas sanitárias em vigor. Com informações da Agência Pará.

“Os funcionários não usavam uniforme, luvas e nem toucas. A fabricação era feita perto da criação de suínos e não havia condições higiênico sanitárias para fabricação de alimentos”, afirmou a diretora de Defesa e Inspeção Animal, em exercício, da Adepará, Adriele Cardoso.

De acordo com os fiscais estaduais agropecuários, o laticínio em Capitão Poço produzia cerca de 70 quilos de queijo/dia; o de Aurora do Pará, 100 quilos/dia. A produção era comercializada nos municípios de origem dos estabelecimentos e em outros como Mãe do Rio e Paragominas.

Qualidade dos alimentos

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), alimentos contaminados por bactérias, vírus, parasitas e substâncias químicas podem causar mais de 200 doenças. Estimativas indicam que o impacto dos alimentos contaminados custa a países de baixa e média renda cerca de US$ 95 bilhões, em produtividade perdida a cada ano.

Ainda, conforme a ONU, cerca de 420 mil pessoas em todo o mundo perdem a vida após comer alimentos contaminados, incluindo crianças com menos de cinco anos de idade.

A maneira como os alimentos são produzidos afeta a qualidade deles e, por isso, são exigidos os padrões legais e os regulamentos previstos. “A responsabilidade quanto à segurança dos alimentos não é só do governo, mas também dos produtores e dos consumidores, em assegurar que os alimentos comercializados no território paraense não coloquem em risco a saúde da população”, alertou a diretora da Adepará, Adriele Cardoso.



SERVIÇO

A Ouvidoria da Adepará é o canal oficial para denúncias da população. Os contatos telefônicos e o email são (91) 3210.1101 / 1105 / 1121.

WhatsApp: (91) 99392.4264.

Email: ouvidoria@adepara.pa.gov.br

Atendimento Virtual : segunda-feira a quinta-feira - 9h às 17h; sexta-feira - 9h às 14h.