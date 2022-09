Corpo de homem é encontrado boiando em rio na zona rural de Igarapé-Miri

Um corpo do sexo masculino foi encontrado na terça-feira (27) boiando às margens do rio Meruú, na zona rural de Igarapé-Miri, município no nordeste do Pará. A vítima supostamente um rapaz conhecido como Jackson. No entanto, o nome ainda não foi confirmado pelas autoridades policiais.

Equipes do 31º Batalhão de Polícia Militar (31º BPM) estão no local para coletar as primeiras informações. De acordo com o registro de ocorrência, a PM foi informada que, por volta de 7h30, um homem teria sido localizado morto e flutuando nas águas do rio em frente de residência. Os moradores não souberam identificar a vítima, devido ao inchaço que o corpo apresentava. A Polícia Civil (PC) foi informada sobre o caso.

A reportagem de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para a PC e aguarda retorno.

A Polícia Científica do Pará (PCP) confirmou à redação integrada que foi acionada para remover o corpo que será encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML) de Abaetetuba, onde serão feitos exames necroscópicos para determinar a causa da morte. Até 13h08, os peritos criminais ainda não tinham chegado para remover o corpo ou investigar a cena do crime.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.