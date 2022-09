Corpo de idoso é encontrado boiando no rio Tapajós, em Santarém

O corpo de um idoso foi encontrado boiando nas águas do Rio Tapajós, próximo ao Mercadão 2000, em Santarém, oeste do Pará, na manhã desta terça-feira (27).

O corpo foi avistado por pescadores que fizerem o resgate; a vítima foi identificada como Raimundo Zenildo Tapajós Corrêa, de 69 anos, natural da Comunidade Bom Futuro, região do Lago Grande.

De acordo com familiares, que estiveram presentes no local onde o corpo foi localizado, Raimundo se deslocava mensalmente para a zona urbana de Santarém para receber a aposentadoria; os pertences da vítima estavam dentro da embarcação que faz rota para o Lago Grande. A polícia irá investigar as causas da morte.

A polícia científica já foi acionado para fazer a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).