Motociclista mata jovem a tiros no bairro do Tenoné, em Icoaraci, na tarde desta sexta-feira (18)

Um motoqueiro matou com três tiros um jovem de 21 anos, no final da tarde desta sexta-feira (18), no bairro do Tenoné, em Icoaraci, distrito de Belém. Luan de Freitas Santos estava na garupa de uma moto, pilotada por um rapaz que não teve a identidade divulgada, quando ao passarem na passagem Santa Maria foram abordados pelo autor dos disparos que também estava numa moto. Luan foi baleado duas vezes na cabeça e atingido uma única vez nas costas. Ele morreu na hora.

A Polícia Civil (PC) informou que, apesar de que a vítima estava com tornozeleira eletrônica, as autoridades verificaram no sistema que o monitoramento já havia sido concluído. Os policiais não souberam dizer se o piloto da moto em que o jovem estava ficou ferido no ataque. Ele condutor fugiu do local depois que o homicídio aconteceu.

Trabalho da perícia

O local da cena do crime foi isolado para que peritos criminais da Polícia Científica do Pará (PCP) realizassem exames perinecroscopicos. Premilinarmente, os peritos identificaram que a ação do suspeito pode ter acontecido enquanto Luan estava de costa, por conta dos locais das perfurações provocados pela a arma de fogo.

O corpo foi removido às 19h20 para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal do Pará (IMOL). Perícias necroscópicas devem ser realizadas para identificar o calibre do armamento utilizado no crime e elucidar mais informações sobre o caso.

Saiba como denunciar os suspeitos do crime em segurança

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

