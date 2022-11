Entregador de pizza morre em acidente com motocicleta no bairro da Pedreira, em Belém

Um entregador de pizza, identificado como Jean Nascimento, de 49 anos, morreu no fim da manhã desta sexta-feira (18), em um acidente de trânsito na travessa Lomas Valentinas com a Rua Nova, no bairro da Pedreira, em Belém. Testemunhas contam que ele desviou de outro condutor e acabou batendo em cheio contra um poste. A Polícia Científica do Pará (PCP) esteve no local fazendo a perícia do acidente.

Um morador da área, que prefere ter a identidade preservada, comentou que viu quando Jean Nascimento vinha pela travessa Lomas Valentinas, no sentido de quem vai para a rua Antônio Everdosa, e acelerou no momento em que o semáforo ficou amarelo, tentando cruzar com a Rua Nova antes de o sinal fechar. No mesmo instante, um outro motociclista, não identificado, que vinha pela Rua Nova, no sentido de quem vai para a travessa Dr. Enéas Pinheiro, avançou no cruzamento, assumindo o risco de colisão.

Para evitar se chocar com o outro motociclista, Jean Nascimento teria desviado para a esquerda, indo em direção à calçada. Teria sido neste momento que ele perdeu o controle da moto e bateu contra um poste. O perito criminal da PCP informou que a vítima apresentava escoriações pelo corpo, mas nenhuma fratura exposta, o que levantava a suspeita de ferimentos internos. Contudo, o corpo ainda passará por mais exames periciais para que o laudo seja finalizado.

No local do acidente, várias pessoas se reuniram ao redor da moto caída, uma Honda branca de placa QDY 4432, e do corpo de Jean Nascimento. Uma das pessoas ao redor era um policial civil, identificado como Edilson Santos, irmão da vítima. Também estiveram no local o patrão e a filha de Jean Nascimento, todos muito abalados e preferiram não conceder entrevista.

O corpo de Jean Nascimento foi removido pela Polícia Científica e sua moto passará por perícia. Não há informações sobre o outro motociclista envolvido no acidente.