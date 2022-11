Mulher é presa após seu companheiro ser denunciado por tráfico e ameaças à comunidade, em Mosqueiro

No sábado (19), uma mulher foi presa, em Mosqueiro, após confessar comercialização de drogas em sua casa, no residencial Nova Canaã, no bairro Sucurijuquara. Ela foi interceptada pela polícia depois de várias denúncias anônimas contra seu companheiro, identificado apenas pelo prenome "Robson", que seria o responsável pelo tráfico na área e também por ameaçar de morte os moradores da localidade. Robson fugiu pouco antes da chegada da polícia. Apenas a companheira, Brenda Brito Costa, foi presa.

A Polícia Militar (PM) do 25º Batalhão, em Mosqueiro, recebeu a denúncia, via 190, de um ponto de venda de entorpecentes, que funcionava dentro de uma casa, além das ameaças que teriam sido feitas por Robson. O denunciante pedia por providências da segurança pública do distrito.

Chegando ao local da denúncia, os policiais perceberam que o denunciado já havia fugido. Sua companheira, Brenda Brito Costa, porém, permanecia no local. Ela confessou a comercialização de entorpecentes e o local onde o material ilícito era escondido - dentro da caixa d'água da residência.

No esconderijo, os policiais encontraram 110 petecas de substância semelhante a oxi e mais uma pedra de cerca de 50g da mesma substância. Diante do flagrante, Brenda foi encaminhada à Delegacia de Mosqueiro e deve passar pelos protocolos legais, respondendo por tráfico de drogas. Ela tem quatro filhos, todos meninos, que já estão sob custódia do Conselho Tutelar de Mosqueiro.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para mais informações sobre a localização e captura do denunciado, 'Robson'. Em nota, o órgão informou que o suspeito ainda não foi encontrado: "A Polícia Civil informa que uma mulher foi presa pelo crime de tráfico de drogas através da Seccional Urbana de Mosqueiro. Diligências estão sendo realizadas para identificar e localizar o segundo envolvido no caso. A mulher está à disposição da justiça".