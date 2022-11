Motorista erra manobra e atropela vizinhas no bairro da Pedreira

Uma motorista não identificada atropelou um grupo de senhoras da vizinhança enquanto tentava realizar uma manobra. O acidente foi na passagem São Luís, por trás de um supermercado no bairro da Pedreira, por volta das 23h15 da última sexta-feira (18). As informações são da página Lá na Pedreira.

De acordo com relatos, a mulher teria confundido os pedais do veículo e pressionado o acelerador, quando, na verdade, a intenção era frear. A marcha a ré estava engatada no momento.

A ação foi registrada por câmeras de seguranças de casas próximas do local onde ocorreu o acidente. Nas imagens, é possível ver quando o carro de cor cinza atravessa a rua e vai em direção a um grupo de moradoras. Elas estavam sentadas em cadeiras próximas à calçada enquanto jogavam baralho.

Em outro vídeo, uma das vítimas aparece sendo carregada para uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma das atingidas teria sido encaminhada ao Hospital Metropolitano e outra teve várias escoriações pelo corpo.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Seccional Urbana da Sacramenta. “A condutora do veículo permaneceu no local, prestou socorro às vítimas e se apresentou espontaneamente na unidade policial para prestar esclarecimentos. A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde”, concluiu o comunicado.