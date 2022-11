Explosão deixa seis mortos e 80 feridos em Istambul; governo acredita em 'ataque terrorista'

Pelo menos seis pessoas morreram e 80 ficaram feridas depois de uma explosão desconhecida na tarde deste domingo (13) na avenida Istiklal, região comercial de Istambul, na Turquia. O governo acredita que o caso tenha sido um possível atentado terrorista. A suspeita do vice-presidente turco, Fuat Oktay, é de que uma mulher estaria por trás do ataque. As informações são de O Globo.

“As primeiras observações sugerem um ataque terrorista”, alegou à imprensa o presidente Recep Tayvip Erdogan. A autoridade do país também acrescentou a participação de um homem no suposto ataque terrorista.

Vídeo registra momento da explosão

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da explosão. A filmagem é rápida, mas é possível de verificar ao fundo da imagem o fogo emergindo e escutar o forte estrondo.

Bolsa teria sido deixada por uma mulher num banco da avenida

A explosão aconteceu por volta de 16h - 10h no horário de Brasília - e, horas depois, o ministro da Justiça, Bekir Bozdag, comentou que uma "bolsa" foi deixada sobre um banco da avenida. “Uma mulher se sentou em um banco por 40 a 45 minutos e, pouco depois, houve uma explosão. Todos os dados sobre esta mulher estão sendo analisados”, admitiu.

“Os autores deste vil ataque serão desmascarados. Que nossa população tenha certeza de que serão punidos. As tentativas de mergulhar a Turquia e a nação turca no terror não vão atingir seu objetivo hoje ou amanhã, mais do que no passado”, disse Erdogan.

Diversas pessoas estavam no local durante a explosão

O momento da ocorrência registrava presença diversos locais e turistas. "Nossos feridos estão sendo tratados. Desejamos a misericórdia de Deus para aqueles que perderam suas vidas e uma rápida recuperação para os feridos", publicou o governador Ali Yerlikaya no Twitter.