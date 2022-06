Anitta se posiciona sobre a política anti-LGBTQIAP+ no Catar

A cantora Anitta se posicionou, nesta sexta-feira (17), contra a política anti-LGBTQIAP+ no Catar. Foram espalhadas imagens de outdoors na atual sede da Copa do Mundo 2022, com símbolos homofóbicos. A artista fez duras críticas sobre as políticas adotadas no país e citou que mulheres sequer podem frequentar estádios liberados para os jogos.

Por meio do Twitter, Anitta reforçou: “Não existe religião, cultura ou bíblia que possa dizer pra um ser humano que Deus tá te pedindo pra repudiar os outros dessa maneira”.

Os cartazes homofóbicos estão sendo espalhados pelo país e, em meio a essa medida, a preocupação e o medo da comunidade LGBTQIAP+ crescem. O próprio governo do Catar diz não conseguir garantir a segurança para esse público.

O major-general Abdulaziz Abdullah Al Ansari chegou a afirmar que símbolos LGBTQIAP+ não poderiam ser exibidos para garantir a própria segurança da comunidade. “Se um torcedor levantou a bandeira do arco-íris e eu a peguei dele, não é porque eu realmente quero insultá-lo, mas sim para protegê-lo. Porque se não for eu, alguém ao redor dele pode atacá-lo. Não posso garantir o comportamento de todo o povo. E eu direi a ele: 'Por favor, não há necessidade de levantar essa bandeira neste momento’”, disse o gestor ainda em abril deste ano, em entrevista à Agência Associated Press.

Para a artista, essa forma de restrição não é cultura. Em outra postagem, Anitta disse que acredita no caminho do bem e do amor e repudiou as situações extremistas, sendo contra as formas de ‘preconceito de exclusão’.