Bruna Karla ataca casamento LGBTQIA+ e alerta gays: ‘Condenação eterna’

Uma entrevista da cantora gospel Bruna Karla causou polêmica nas redes sociais, especialmente entre a comunidade LGBTQIA+. No podcast da influencer evangélica Karina Bacchi, Bruna comenta que recusou o convite para cantar no casamento de um amigo gay: "Quando você se casar com uma mulher linda, cheia do poder de Deus, eu vou".

“O dia que eu aceitar cantar em um casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a bíblia e sobre Jesus”, completou ela.

"Aos meus queridos ouvintes homossexuais, o que Deus tem para a sua vida é libertação. O que Deus tem para a sua vida é o que ele sonhou para você. Receba todo o meu amor, o meu respeito, porque Jesus não sonhou isso para você. Lá no julgamento, quando Jesus voltar, se ele estiver, ele vai falar 'poxa, a Bruna andou comigo, ela sabia que eu estava errado, que o caminho que eu estava escolhendo era de morte eterna'. Eu chego a ficar emocionada porque se a gente abrir a nossa boca para dizer que você não vai para o céu... Gente, é morte eterna, inferno! Já imaginou viver uma condenação eterna? É para sempre que você vai viver aquilo. Acabou. É terrível. Aquele lugar é horroroso", disparou.

Bruna Karla ainda afirmou que há um caminho de libertação, insinuando uma “cura” para a homossexualidade.

A fala foi considerada homofóbica nas redes sociais e artistas como Ludmilla e Jão se pronunciaram contra o discurso da evangélica.