Copa do Mundo 2022: Gol do Brasil contra a Suíça fez a festa de torcedores haitianos; vídeo

O futebol vai além de fronteiras. O triunfo do Brasil diante da Suíça, nesta segunda-feira (28), por 1 a 0, pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo, foi comemorado demais, mas não só por brasileiros. No Haiti, várias pessoas se reuniram para acompanhar a partida e o gol brasileiro marcado por Casemiro fez a festa dos haitianos. Assista:

A vitória do Brasil colocou a equipe nas oitavas de finais da competição. Além da Seleção Brasileira, apenas França e Portugal conseguiram a classificação de forma antecipada para a próxima fase do Mundial. O próximo jogo da Seleção Brasileira será na sexta-feira (2), às 16h, contra Camarões.

