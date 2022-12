Pelé: Com bandeira, torcedores fazem vigília e rezam em frente ao hospital e pedem pela saúde do Rei

O ex-jogador e tricampeão mundial com a Seleção Brasileira, Pelé, está internado no Hospital Albert Einsten, em São Paulo (SP), desde a semana passada para tratamento de um câncer. Neste domingo (4), um grupo de torcedores do Santos, clube que Pelé defendeu, esteve na frente do hospital levando energia positiva ao Rei do futebol e realizam vigília.

Os torcedores chegaram por volta das 10h da manhã, vindos em uma caravana da cidade de Santos (SP), litoral paulista. Cerca de 100 pessoas estão próximo ao hospital, de acordo com o site UOL. Eles fazem parte da torcida Jovem do Santos e estenderam um bandeirão com o rosto de Pelé. Alguns cartazes também foram colocados em frente ao hospital com a frase: “Vida longa ao Rei”, além de orações.

Pelé foi internado e o estado de saúde do ex-jogador preocupa. Ele está com uma infecção respiratória e o tratamento contra o câncer foi suspenso, pois Pelé não reagia mais à quimioterapia. Desde então o Rei do futebol vem recebendo cuidados paliativos. No último boletim médico divulgado, foi informado que o quadro de Pelé é estável e que teve melhora contra a infecção.