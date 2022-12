Pelé não responde ao tratamento de quimioterapia e recebe cuidados paliativos

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, de 82 anos, está internado desde a última terça-feira (29) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com informações da Folha de São Paulo, o craque não responde mais ao tratamento de quimioterapia que vinha fazendo há um ano e dois meses, após ser operado de câncer no intestino. Na sexta-feira (2), segundo nota do hospital, Pelé foi diagnosticado com uma infecção respiratória.

Ainda de acordo com a Folha, Pelé estaria recebendo cuidados paliativos exclusivos e a quimioterapia suspensa. Ele recebe um protocolo para aliviar as dores e falta de ar, sem procedimentos invasivos.

Em seu Instagram oficial, Pelé fez uma postagem na sexta-feira, dizendo: "Amigos, eu estou no hospital fazendo minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como essa. Obrigado ao Catar por essa homenagem, e a todos que me enviam boas energias!", escreveu o ídolo que em seguida também reproduziu o comunicado em inglês na postagem.

O jogador também agradeceu, em outra postagem, as homenagens que recebeu na Copa do Mundo 2022.

A torcida do Brasil estendeu um cartaz em homenagem ao Rei do futebol, desejando melhoras a Pelé (Tarso Sarraf / O Liberal)

