Pelé segue internado e novo boletim médico aponta infecção respiratória; veja mais

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, continua internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar de um tumor. De acordo com o último boletim médico, divulgado pelo hospital, Pelé está com infecção respiratória e segue em quadro estável, em observação pelos médicos que o acompanham.

