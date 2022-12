Técnico Tite comenta sobre a internação de Pelé, deseja saúde e o chama de 'extraterrestre'

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (1) no Catar, o técnico Tite, da Seleção Brasileira, comentou sobre o estado de saúde de Pelé, o “Rei do Futebol”. O comandante do Brasil na Copa do Mundo, esteve ao lado do lateral-direito Daniel Alves e do auxiliar Cleber Xavier.

“Nós todos queremos desejar muita saúde ao Pelé. Nosso representante maior extraterrestre, que é terrestre. Nosso sentimento a todos!”, disse, Tite.

Pelé foi internado na última terça-feira (29), no Hospital Albert Einsten, na capital paulista. Ele passa por exames de rotina e reavaliação de tratamento quimioterápico de um tumor no cólon.